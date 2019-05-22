2019-05-22T15:38:26+03:00
Общество

В Заводском районе высажена еловая аллея

После экологической акции состоялся культурно-спортивный праздник
Екатерина Семенова
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В Заводском районе высадили еловую аллеюВ Заводском районе высадили еловую аллею
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В Заводском районе Саратова появилась еловая аллея. 19 елей были высажены на проспекте Энтузиастов и участие в акции приняли руководители, сотрудники, ветераны и молодые специалисты Саратовского НПЗ. К ними присоединились представители школы №6, Института химии СГУ, воспитанники социально реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение», над которым шефствует НПЗ, а также неравнодушные жители района.

Мероприятие по озеленению было посвящено 85-летней годовщине Саратовского НПЗ, который является дочерним предприятием ПАО «НК «Роснефть». Стратегия «Роснефть-2002» предусматривает высочайшие стандарты в области охраны окружающей среды. Только за 2018 год сотрудники дочерних компаний по всей России высадили миллион деревьев.

После того, как озеленительные работы по высадке хвойной аллеи были завершены, профсоюз Саратовского НПЗ устроил культурно-спортивный праздник возле Дворца культуры. Все желающие приняли участие в увлекательных конкурсах, викторинах на знание истории предприятия, выпускаемой продукции, на тему экологии. А также состоялся концерт популярных эстрадных исполнителей и Русского народного хора ДК «Нефтяник».

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- Наша школа сотрудничает с Саратовским НПЗ с 2013 года, когда у нас был открыт первый в Саратове профильный «Роснефть-класс». Высадка аллеи — мероприятие очень важное и нужное, потому что оно направлено на озеленение нашего города, улучшение в нем экологической обстановки, и я как житель города с удовольствием принял участие в этой акции, — рассказал Александр Пажитнев, директор МОУ СОШ №6 Саратова.

Это не первая экологическая акция 2019 года, в которой принимают участие работники НПЗ. Так, в этом году молодые специалисты предприятия участвовали во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» на Кумысной поляне, где было высажено более 100 саженцев ясеня, березы и рябины. Проведена экологическая акция «Чистый берег» по уборке песчаной косы на волжском берегу в поселке Увек Заводского района. Также заводчане высадили кустарники и разбили цветочные клумбы возле Дворца культуры «Нефтяник». Для благоустройства территории возле храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» предприятие передало саженцы и рассаду цветов.

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- Проведение таких акций способствует распространению экологической культуры не только среди работников предприятия, но и горожан, а также формирует социально-ответственное сознание молодежи, — уверена Надежда Гаврилова, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «Саратовский НПЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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