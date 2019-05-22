Саратовец стал жертвой мошенника после переписки «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-22T13:43:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал виновным 25-летнего жителя города Усолье-Сибирское Иркутской области виновным в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 21 июня 2018 года мужчина написал саратовцу в соцсети «ВКонтакте» с предложением купить у него деталь для мотоцикла. Тому была нужна запчасть и он с легкостью выплатил мошеннику 8,5 тыс. рублей.

Злоумышленник после получения денег пропал. В суд его доставили вместе с приставами.

Жителю Иркутской области назначили год исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU