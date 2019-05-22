Саратовец стал жертвой мошенника после переписки «ВКонтакте»
Он лишился 8,5 тыс. рублей
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Суд признал виновным 25-летнего жителя города Усолье-Сибирское Иркутской области виновным в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 21 июня 2018 года мужчина написал саратовцу в соцсети «ВКонтакте» с предложением купить у него деталь для мотоцикла. Тому была нужна запчасть и он с легкостью выплатил мошеннику 8,5 тыс. рублей.
Злоумышленник после получения денег пропал. В суд его доставили вместе с приставами.
Жителю Иркутской области назначили год исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU