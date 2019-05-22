2019-05-22T11:24:37+03:00
Общество

Дети Саратова могут бесплатно попасть в десять лагерей

Для них организовано более 4 тыс. мест
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 мая, на совещании в мэрии председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Ревуцкая рассказала о летнем отдыхе детей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для ребят предусмотрены более 4 тыс. бесплатных мест в муниципальных лагерях: «Восход», «Дубки», «Маяк», «Мечта», «Звездочка», «Романтик», «Лесная республика», «Дружба», «Солнышко», «Олимпиец».

Из них смены по 10-11 дней предусмотрены в четырех лагерях: «Дубки», «Дружба», «Восход», «Маяк».

Летом на базе 100 образовательных учреждений будут организованы дневные лагеря, где отдохнут 7 667 школьников. На эти цели предусмотрено более 20 млн рублей.

На летний отдых детей из малообеспеченных семей потратят более 8 млн рублей.

Отчисления из городского бюджета в размере 8 млн рублей потратят на капитальный и текущий ремонт. Из них два млн рублей «Мечту», четыре — на «Звездочку». Дешевле всего обойдется ремонт в лагере «Солнышко» — 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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