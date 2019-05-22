В Саратове чаще всего тонут молодые мужчины в Волжском районе

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-22T10:33:46+03:00

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Сегодня, 22 мая, на заседании в мэрии начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС администрации Саратова Даниил Рагозин рассказал, какие меры предприняты для предотвращения несчастных случаев на воде.

Как сообщил с совещания корреспондент «КП-Саратов», в городе зафиксировано 34 опасных места для купания, больше всего их в Заводском районе.

С начала купального сезона на водоемы поставят 75 знаков безопасности на воде, 17 табличек с информацией о количестве утонувших в прошлые годы. В Затоне установят пост городской службы спасения. В солярии купание запрещено, поэтому плавающих там будут привлекать к ответственности.

Кроме того, на регулярной основе проводятся рейды. В 2018 это позволило выявить 58 нарушителей.

В этом году горожан готовы спасать три водолаза. В распоряжении имеются восемь жилетов, веревка, четыре лодки, две шлюпки и один эхолот.

На совещании было озвучено, что за последние пять лет статистика умерших на воде увеличивается: в 2017 году утонули девять человек, в 2018 — десять. Самыми критичными оказались 2015 и 2016 год, когда стояло жаркое лето.

В основном вода уносит жизни нетрезвых мужчин в Волжском районе в возрасте от 20 до 40 лет. Там за последние пять лет утонули 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU