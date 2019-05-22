2019-05-22T10:33:46+03:00
Происшествия

В Саратове чаще всего тонут молодые мужчины в Волжском районе

Особенно опасно купаться в нетрезвом виде
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 мая, на заседании в мэрии начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС администрации Саратова Даниил Рагозин рассказал, какие меры предприняты для предотвращения несчастных случаев на воде.

Как сообщил с совещания корреспондент «КП-Саратов», в городе зафиксировано 34 опасных места для купания, больше всего их в Заводском районе.

С начала купального сезона на водоемы поставят 75 знаков безопасности на воде, 17 табличек с информацией о количестве утонувших в прошлые годы. В Затоне установят пост городской службы спасения. В солярии купание запрещено, поэтому плавающих там будут привлекать к ответственности.

Кроме того, на регулярной основе проводятся рейды. В 2018 это позволило выявить 58 нарушителей.

В этом году горожан готовы спасать три водолаза. В распоряжении имеются восемь жилетов, веревка, четыре лодки, две шлюпки и один эхолот.

На совещании было озвучено, что за последние пять лет статистика умерших на воде увеличивается: в 2017 году утонули девять человек, в 2018 — десять. Самыми критичными оказались 2015 и 2016 год, когда стояло жаркое лето.

В основном вода уносит жизни нетрезвых мужчин в Волжском районе в возрасте от 20 до 40 лет. Там за последние пять лет утонули 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области вырастили более 12,5 тыс. тонн овощей
В Саратовской области в мае резко увеличилось число погибших на дорогах детей
В Вольске с памятника культуры снесут вывески и кондиционер
Изменилось расписание автобусов Саратов — Аткарск
Названы самые оползневые участки в Саратове
Саратовцу дали 3,5 года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода
Жителя Новоузенска обязали отработать нетрезвую езду
В Саратове ищут родственников погибших участников ВОВ
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №9
На время велопарада перекроют ряд улиц в Саратове и Энгельсе
В Саратовской области горели дом и двор
Сотрудники АО «Управление отходами» прошли обучение основам экологической безопасности
Братоубийцу из Энгельса отправили в колонию на 9,5 года
В Базарном Карабулаке тушили крупный пожар
Панков: Поворот в круговорот
Дети Саратова могут бесплатно попасть в десять лагерей
У 241 тыс. школьников Саратовской области завтра закончится учебный год
В Петровске приставы опечатали слишком шумный склад
Уголовное дело против адвоката из Пугачева было закрыто после извинений
Три убитых кабана обошлись браконьеру из Вольского района в три года условки
В Саратове перестали ходить трамваи №6
Теплоснабжающие организации Саратова задолжали за газ 307 млн рублей
Судебный пристав в Саратовской области присваивал деньги должников и не брезговал взяткой
В Энгельсе три молодых парня попались на серийной краже аккумуляторов
Украденным шампуням быстро нашли покупателей на улицах Саратова