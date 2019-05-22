Теплоснабжающие организации Саратова задолжали за газ 307 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-22T10:07:14+03:00

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Сегодня, 22 мая, в мэрии Саратова прошло постоянно действующее совещание при главе города Михаиле Исаева.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первой темой обсуждения стал прошедший отопительный сезон и подготовка к предстоящему.

Председатель комитета по ЖКХ администрации Александр Мышев доложил, что за период теплоподачи пришлось устранять 851 повреждение, начиная с 28 октября.

Самыми критичным из них стал прорыв трубы 22 декабря в Волжском районе, тогда без тепла остались 15 домов. Также 26 декабря прорвавшиеся коммуникации на пересечении улиц Горького и Яблочкова остудили батареи в 28 домах.

На совещании было озвучено, что для того, чтобы отопсезон 2019-2020 прошел успешно, нужно отремонтировать оборудование ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, СарГРЭС, 223 котельных, 154 тепловых пункта, подготовить 7 088 домов и провести гидравлические испытания на сетях. Последние будут проходить с мая по август 2019 года.

Однако войти в отопсезон мешает долг теплоснабжающих организаций Саратова перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в 307,8 млн рублей. В январе сумма задолженности составляла 351,5 млн рублей.

Находящийся в стадии банкротства ООО «Техэнерго-Монтаж» недоплатил 68,2 млн рублей, это предприятие занимается эксплуатацией 11 теплоисточников: четырех многоквартирных домов, школа-интернат, саратовская городская клиническая больница.

Дебиторская задолженность потребителей за тепло составляет 13,8 млн рублей.

Похожая проблема сложилась с АО НПП «Контакт», которое задолжало 49,8 млн рублей. Организация подает тепло в 20 многоквартирных домов и детский сад №230. Дебиторская задолженность составляет 34,8 млн рублей, из них 8 млн рублей оспаривается дебитором ООО «Дома Контакт».

14 января 2019 года «Газпром межрегионгаз Саратов» направило «Контакту» график погашения долга с января по август 2019 года на 91,1 млн рублей. Согласован договор переуступки права требования долга с января по август 2019 года на 32,6 млн рублей, по которому ООО «Дома Контакт» оплачивает в счет погашения задолженности за газ.

ИСТОЧНИК KP.RU