В Энгельсе три молодых парня попались на серийной краже аккумуляторов
Двое из злоумышленников ранее не попадали в поле зрения полиции
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В Энгельсе полиция вчера, 21 мая, раскрыла серийную кражу автомобильных аккумуляторов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, заявлений о похищениях было много. Все эпизоды преступлений были совершены в мае, в основном в 19-21 числах.
Полиция задержала 19 и 20-летнего ранее не судимых парней и 18-летнего, уже попадавшегося за сбыт краденого.
У злоумышленников изъяли восемь ворованных аккумуляторов, возбудили дело и отправили всех под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU