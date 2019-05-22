В Энгельсе три молодых парня попались на серийной краже аккумуляторов

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-22T09:31:26+03:00

Двое из злоумышленников ранее не попадали в поле зрения полиции

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В Энгельсе полиция вчера, 21 мая, раскрыла серийную кражу автомобильных аккумуляторов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, заявлений о похищениях было много. Все эпизоды преступлений были совершены в мае, в основном в 19-21 числах.

Полиция задержала 19 и 20-летнего ранее не судимых парней и 18-летнего, уже попадавшегося за сбыт краденого.

У злоумышленников изъяли восемь ворованных аккумуляторов, возбудили дело и отправили всех под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU