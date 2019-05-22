Из Cadillac на подземной стоянке в Саратове украли доллары

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-22T09:19:20+03:00

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В Саратове полиция вчера, 21 мая, нашла подозреваемого в краже денег из автомобиля.

- В отдел заявление о воровстве от 33-летнего мужчины поступило 12 марта. Он рассказал, что кто-то разбил заднее правое стекло его Cadillac и похитил 23 доллара США. Автомобиль был припаркован на подземной стоянке по улице Рахова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция установила, что преступление совершил уже арестованный 36-летний рецидивист. Он признался, что обменял доллары на Сенном рынке у неизвестного за 1 тыс. рублей, а деньги потратил.

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ИСТОЧНИК KP.RU