В Солнечном забили сразу два коммунальных фонтана

СЕГОДНЯ 20:11 2019-05-21T20:14:50+03:00

Один из них бьет на несколько метров вверх, а второй — в сторону дороги [видео]

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В Саратове сегодня, 21 мая, забили сразу два коммунальных фонтана.

- Прорывы находятся на небольшом расстоянии друг от друга на Тархова, 26, между улицами Бардина и Уфимцева, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Один из фонтанов бьет на несколько метров вверх, а второй — в сторону дороги, заливая проезжую часть и омывая проезжающие машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/710217" frameborder="0"></iframe> В Солнечном забили коммунальные фонтаны.

ИСТОЧНИК KP.RU