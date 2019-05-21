2019-05-21T20:14:50+03:00
Общество

В Солнечном забили сразу два коммунальных фонтана

Один из них бьет на несколько метров вверх, а второй — в сторону дороги [видео]
Александр Уриевский
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В Солнечном забили коммунальные фонтаныВ Солнечном забили коммунальные фонтаны
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В Саратове сегодня, 21 мая, забили сразу два коммунальных фонтана.

- Прорывы находятся на небольшом расстоянии друг от друга на Тархова, 26, между улицами Бардина и Уфимцева, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Один из фонтанов бьет на несколько метров вверх, а второй — в сторону дороги, заливая проезжую часть и омывая проезжающие машины.

В Солнечном забили коммунальные фонтаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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