В Солнечном забили сразу два коммунальных фонтана
Один из них бьет на несколько метров вверх, а второй — в сторону дороги [видео]
В Солнечном забили коммунальные фонтаны
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В Саратове сегодня, 21 мая, забили сразу два коммунальных фонтана.
- Прорывы находятся на небольшом расстоянии друг от друга на Тархова, 26, между улицами Бардина и Уфимцева, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
Один из фонтанов бьет на несколько метров вверх, а второй — в сторону дороги, заливая проезжую часть и омывая проезжающие машины.
В Солнечном забили коммунальные фонтаны.
ИСТОЧНИК KP.RU