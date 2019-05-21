В Саратове стало меньше торговли в ларьках

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-21T14:32:16+03:00

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Мэрия Саратова активно борется с незаконной торговлей в городе и уделяет внимание торговым точкам, которые не вписываются в общую концепцию внешнего вида городских улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, количество ларьков снижается. Если в 2016 году было 90 лотков с мороженым и 147 с квасом, то сейчас 66 и 128 соответственно.

Объекты нестационарной торговли привели к единообразию. Их оформили в едином эко-стиле и оборудовали козырьками для защиты от солнца. Это гораздо лучше ржавых холодильников, бочек и грязных зонтиков.

ИСТОЧНИК KP.RU