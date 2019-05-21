Представители фонда «Добрые взрослые» рассказали как распознать аутизм у детей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-21T13:22:10+03:00

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Сегодня, 21 мая, в пресс-центре «Комсомольская правда- Саратов» представители фонда «Добрые взрослые» рассказали о своих проектах, которые они проводят для помощи детям с ментальными расстройствами.

По словам Натальи Щербаковой, координатора проекта «Добрые взрослые», фонд предлагает трехступенчатую помощь для детей.

Первый из них — «Красные флажки», направлен на распознание признаков аутоповедения. Ведь до 60% детей при раннем обнаружении могут выйти в в высокофункциональную стадию. В конце марта в рамках проекта прошла лекция на тему «Ментальное здровье детей: мифы и факты об аутизме».

Татьяна Золотарева, президент фонда «Добрые взрослые» добавила: нужно обращать внимание на признаки, которые должен подавать ребенок и если их нет, не ждать, что оно «само появится».

К примеру, если до полугода дите не реагирует на свое имя, не смотрит в глаза, не хочет повторять за своими родителями жесты и мимику.

Она рассказала о своем сыне, Сереже, который в девять месяцев заговорил, а потом из-за сильной температуры, которая привела к реанимации, замолчал. Оказалось, что это спровоцировало раннее проявление болезни.

Родители, которые уже выявили у ребенка аутизм, узнают о методах реабилитации в рамках проекта «Аутизм не приговор».

Третий проект, «Моя прекрасная семья» рассказывает о том, как быть под одной крышей родителям и детям, не все из которых страдают заболеванием.

Это важно, ведь порой на плечи обычного ребенка ложиться груз новой заботы, важности определенного поведения с сестрой и братом, о которых тот может попросту не знать.

ИСТОЧНИК KP.RU