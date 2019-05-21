В Саратовскую область не пустили томаты с минирующей молью из Азейрбаджана
В мае 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области не пустили в регион 10 кг томатов из Азейрбаджана, в которых обнаружили минирующую моль.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, вредитель серо-коричневого цвета с размахом крыльев в сантиметр превращаются в гусеницу желто-зеленого цвета, и за головой у них появляется черная полоса. Девятисантиметровые моли оставляют большие
ходы (мины) в виде пятен на листьев и стеблях. В результате в овощах заводятся патогенные микроорганизмы.
Кроме того, не пустили 10 кг киви из Ирана, пораженный тутовой щитовкой. Личинки и самки насекомых сосут сок кормовых растений, вызывая тем самым их ослабление и усыхание. В результате плоды отстают в росте от стандартного размера, их товарная ценность и урожайность снижается.
Партию киви после проведения фитосанитарных мероприятий выпустили на прилавки, а томаты уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU