В Саратове появится межрегиональный центр реабилитации людей с ментальными расстройствами

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-21T12:46:36+03:00

Он будет построен в течение четырех лет

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Сегодня, 21 мая, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция фонда «Добрые взрослые».

Организация создана по инициативе неравнодушных родителей, в семье которых есть дети-аутисты. Его целью является сбор средств на постройку межрегионального центра реабилитации. Он появится в течение четырех лет в поселке Семхоз.

Татьяна Золотарева президент фонда «Добрые взрослые» рассказала о том, что лечиться здесь могут как маленькие пациенты, так и те, кому уже исполнилось 18 лет.

- В Поволжье это будет прорывное событие. К сожалению, у нас работа с детьми с расстройствами не так развита, как например, в США, — подчеркнула она.

Специалистов центра будут обучать новейшим методикам работы в Москве, чтобы они вели занятия по реабилитации и абилитации пациентов, пройдет поведенческая терапия. Кроме того, будут проводить раннюю диагностику заболевания.

Ведь чем раньше начать лечение, тем больше шансов, что малыш пойдет в обычный сад и не будет отличаться от сверстников. Татьяна Золотарева рассказала о том, что у каждого человека с ментальным расстройством могут быть свои уникальные способности. К примеру, ее сын, Сережа, обучился программированию и вместе с дизайнерами сделал сайт для фонда «Добрые взрослые».

На площадке центра специалисты будут помогать выявлять способности пациентов.

Соучредитель фонда Людмила Россенко добавила, что сами родители больных детей при общении с ней не пытались переложить проблемы или нагрузить ими. Люди позитивно смотрят вперед, на идею строительства центра, откликаются на просьбы.

На вопрос о будущем своих детей каждый отвечал по своему, но в одном люди сошлись: страх несамостоятельности ребенка в будущем.

Людмила Россенко добавила, что к сожалению, семьи с такими проблемами в жизни и социальных сетях подвергаются критике, предвзятым оценкам и комментариям.

ИСТОЧНИК KP.RU