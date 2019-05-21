В Энгельсе рецидивист сорвал с шеи женщины золотой кулон

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-21T12:13:50+03:00

Преступление произошло в подъезде дома на проспекте Фридриха Энгельса

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В Энгельсе полиция вчера, 20 мая, нашла подозреваемого в грабеже.

- Сообщение о преступлении поступило правоохранителям в 17:26 днем ранее. 59-летняя женщина заявила, что в 17:00 в восьмом подъезде дома №4 по проспекту Фридриха Энгельса неизвестный сорвал с ее шеи золотой кулон, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В поле зрения полиции попал 29-летний мужчина, ранее уже отбывавший сроки за грабежи, кражи и мошенничество. Похищенное он успел сдать в ломбард.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него очередное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU