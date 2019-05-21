В Энгельсе рецидивист сорвал с шеи женщины золотой кулон
В Энгельсе полиция вчера, 20 мая, нашла подозреваемого в грабеже.
- Сообщение о преступлении поступило правоохранителям в 17:26 днем ранее. 59-летняя женщина заявила, что в 17:00 в восьмом подъезде дома №4 по проспекту Фридриха Энгельса неизвестный сорвал с ее шеи золотой кулон, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
В поле зрения полиции попал 29-летний мужчина, ранее уже отбывавший сроки за грабежи, кражи и мошенничество. Похищенное он успел сдать в ломбард.
Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него очередное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU