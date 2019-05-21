В Саратове экономисту ООО «Мехуборка СРТ» задолжали 90 тыс. рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-21T08:31:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ прокуратуры Саратовской области контролирует уголовное дело в отношении ООО «Мехуборка СРТ».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, по версии следствия, руководители предприятия могли, но не хотели отдать зарплату ведущему экономисту.

Он недополучил 90 тыс. рублей за период работы с ноября 2018 по январь 2019 года.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU