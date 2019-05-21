В Саратове экономисту ООО «Мехуборка СРТ» задолжали 90 тыс. рублей зарплаты
Возбуждено уголовное дело
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Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ прокуратуры Саратовской области контролирует уголовное дело в отношении ООО «Мехуборка СРТ».
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, по версии следствия, руководители предприятия могли, но не хотели отдать зарплату ведущему экономисту.
Он недополучил 90 тыс. рублей за период работы с ноября 2018 по январь 2019 года.
Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU