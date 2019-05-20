2019-05-20T16:59:38+03:00
Происшествия

Администрация возложила вину на ТСЖ за выпавшие из дома на Барнаульской кирпичи

Управляющая организация несет ответственность за порчу автомобиля
Екатерина Семенова
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Администрация Заводского района Саратова прокомментировала ЧП на улице Барнаульская, 34.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», там с жилого дома осыпались кирпичи, которые повредили припаркованный автомобиль.

На место выезжал сотрудник администрации, который установил, что дом не имеет признаков аварийности. Кирпичи являются элементами пилястра на фасаде дома.

Сотрудники ТСЖ «Содружество сервис» и промышленные альпинисты сняли те кирпичи, которые могли продолжать осыпаться. Для обследования и заключения о техническом состоянии фасада дома будет привлечена специализированная организация.

- Поскольку обязанность по содержанию дома возложена на управляющую организацию, ответственность за порчу имущества, а именно припаркованный автомобиль, будет возложена на ТСЖ «Содружество сервис», — отметили в администрации.

Сейчас угрозы для жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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