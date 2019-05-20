2019-05-20T15:34:14+03:00
Общество

Саратов признан одним из самых хамских городов России

Он занял третье место в опросе
Екатерина Семенова
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Саратовцы - одни из самых хамоватых россиянСаратовцы - одни из самых хамоватых россиянФото: Екатерина Семенова
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Саратов вошел в тройку самых «хамских» городов России.

Как сообщили в независимом агентстве Zoom Market, он занял третье место в рейтинге, уступив Перми и Чебоксарам.

В опросе, проведенном в мае 2019 года, приняли участие 3 240 жителей 27 городов. Они отвечали на вопрос: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего вам хамят? Вы сами часто хамите?

Реже всего с таким поведением сталкиваются жители Владивостока, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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