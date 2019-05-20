Саратов признан одним из самых хамских городов России
Он занял третье место в опросе
Саратовцы - одни из самых хамоватых россиянФото: Екатерина Семенова
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Саратов вошел в тройку самых «хамских» городов России.
Как сообщили в независимом агентстве Zoom Market, он занял третье место в рейтинге, уступив Перми и Чебоксарам.
В опросе, проведенном в мае 2019 года, приняли участие 3 240 жителей 27 городов. Они отвечали на вопрос: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего вам хамят? Вы сами часто хамите?
Реже всего с таким поведением сталкиваются жители Владивостока, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU