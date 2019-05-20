В Саратовской области конкурс на лучшую полевую кухню собрал 21 команду участников

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-20T15:05:00+03:00

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В Саратовской области проходит финал конкурса «Полевая кухня».

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, впервые состязание собрало 21 команду военных округов и флотов, ВДВ, РВСН, 12 ГУМО, ВКС, а также команды от Вольского военного института материального обеспечения, Росгвардии и МЧС России.

Участникам необходимо сделать полноценный обед, а пекарям — испечь хлебобулочные изделия.

Армейский этап конкурса «Полевая кухня» завершится 25 мая. По итогам соревнований определится Российская сборная команда, которая примет участие в международных играх. Там уже соревноваться придется с конкурсантами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Конго, России и Шри-Ланки.

ИСТОЧНИК KP.RU