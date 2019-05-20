Саратовская общественница: Где лавочки на проспекте Кирова?

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-20T13:37:25+03:00

По словам, Лидии Ржевской, ремонт пешеходной зоны необходим, но пропали лавки и мусорки

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Сегодня, 20 мая, на заседании Общественной палаты Саратова обсудили реконструкцию проспекта Кирова.

Общественница Лидия Ржевская заметила, что ремонт конечно необходим, но на проспекте пропали лавки и мусорки.

- Такая же ситуация и на Московской. Вот станет человеку плохо и что остается? Только падать. Сейчас лето, люди покупают мороженое, воду, а выкинуть некуда. А потом жалуемся, что Саратов грязный, — воскликнула она.

Внимание привлекла и реставрация улицы Рахова. Общественницу возмутило, что, когда говорят о реконструкции этой улицы, на деле хорош лишь участок от Вавилова до горпарка.

- Чем дальше от Московской, тем страшнее, — подвела вердикт Ржевская.

Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству города Виталий Желанов объяснил, что этот участок Рахова выбрали в рейтинговом голосовании на благоустройство. Был вариант продлить его до Сенного рынка или Московской, но горожане выбрали проспект Кирова. Поэтому возможно улицу сделают, но в рамках другой программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU