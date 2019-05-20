В Саратове починят крыши домам на Измайлова и 50 лет Октября

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-20T13:34:09+03:00

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Сегодня, 20 мая, на заседании Общественной палаты Саратова в мэрии обсудили техническое состояние домов на улице Измайлова, 3 и проспекте 50 лет Октября, 71.

Зампред городского комитета по ЖКХ Наталья Даниленко рассказала, что дом на Измайлова пока переживает юридические и технические нюансы.

- Крыша текла, с 2015 года находилась в капремонте, из-за снега намокал фасад дома, мягкая кровля. Зима также принесла свои плоды. Сейчас уже выделены деньги из резервного фонда на ремонт кровли и восстановление аварийных участков, — сказала она.

По словам Даниленко, ремонт дома на проспекте 50 лет Октября нельзя назвать некачественным, поскольку его делали в 2013 году, прошло шесть зим, контроль проводили надзорные органы, счетная палата, все проверяли.

Она считает, что дело в некачественном содержании. Крыша здания имеет систему с фальцевым соединением, малейший снег, игра температур и шов затекает, раздвигая части крыши, также намокает парапет.

Наталья Даниленко призналась, что живет в соседнем доме и у зданий «пять крыш одинакового типа» с такими проблемами.

Пока что деньги на здание не выделили, сами собственники их собрать не могут. Проблемы должны решиться до конца месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU