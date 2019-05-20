В Саратовской области появятся семена из Дании

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-20T10:24:55+03:00

Решение будут принимать по поводу каждой партии отдельно

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Управление Россельхознадзора разрешило московским предприятиям ООО «Зеленый ковер» и ООО «Грин Дир» завозить в Россию семена из датского питомника DLF Seeds A/S (Ny Oestergade 9, DK-4000 Roskilde, Denmark).

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в Россию можно ввозить 20,3 тонны, 600 тонн и почти 265 тонн семян.

Решение о ввозе каждой партии будут принимать только после лабораторной экспертизы.

Теперь семена от столичных перевозчиков могут появиться у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU