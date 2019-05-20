2019-05-20T10:05:22+03:00
Происшествия

Пятерых продавцов оштрафовали за незаконную торговлю цветами в Питерском районе

Они нарушили требования федерального закона
Дарья Вострикова
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В апреле 2019 года госинспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области провел рейд по незаконной торговле семенами в Питерском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что пятеро граждан продавали более 1,4 тыс. саженцев плодовых культур, роз и других цветов без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества.

Нарушителей закона оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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