В Заводском районе мужчина украл и продал лобзик
Сумма ущерба составила почти 4 тыс. рублей
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Вчера, 19 мая, полиция Заводского района раскрыла кражу лобзика DeWALT DW349 стоимостью почти 4 тыс. рублей из магазина на Верхней улице, 17а.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 48-летний инспектор службы экономической безопасности 4 мая.
Само преступление совершено 18 апреля.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU