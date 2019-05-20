В Заводском районе мужчина украл и продал лобзик

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-20T09:49:48+03:00

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Вчера, 19 мая, полиция Заводского района раскрыла кражу лобзика DeWALT DW349 стоимостью почти 4 тыс. рублей из магазина на Верхней улице, 17а.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 48-летний инспектор службы экономической безопасности 4 мая.

Само преступление совершено 18 апреля.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU