В Саратовской области лучшим преподавателем года стала учительница химии

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-20T08:40:09+03:00

Она представит регион на финале конкурса

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В Саратове прошел региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года — 2019».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, участники состязания рассказывали о проведении внеклассной работы, навыках проектирования и умении создавать проекты.

Подводя итоги на сцене старого ТЮЗа, министр образования Ирина Седова объявила, что лучшей стала преподаватель химии лицея №2 Октябрьского района Саратова Вероника Романова. Она получила 150 тыс. рублей, статуэтку, цветы, подарки и возможность представлять регион в финале конкурса.

«Серебро» получила учитель начальных классов села Степное Аминат Ибрагимова.

Тройку лидеров замкнула Наталия Паньшина, которая несет английский язык в массы села Ивантеевка.

ИСТОЧНИК KP.RU