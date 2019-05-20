На пожаре в Вольске гости квартиры спаслись, а хозяин погиб
В Вольске следователи организовали доследственную проверку по факту гибели на пожаре 43-летнего местного жителя.
- Предполагается, что мужчина жил в квартире на первом этаже двухэтажного дома в райцентре. Гражданин злоупотреблял алкоголем, его периодически навещали приятели, разделяющие его интерес к спиртному, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.
Утром 19 мая к нему пришел 33-летний знакомый с подругой. Компания не сразу заметила пожар, а когда он уже полыхал, женщина убежала, чтобы позвать на помощь соседей.
Местные жители помогли выбраться гостю, а из-за охваченного огнем жилища не смогли помочь хозяину. Они вызвали службу 01 и «скорую».
Прибывшие пожарные потушили возгорание, которое уже успело перекинуться на второй этаж, и нашли труп 43-летнего мужчины. Медики констатировали его смерть, а 33-летнего приятеля госпитализировали.
Следователи осмотрели место происшествия и опрашивают соседей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU