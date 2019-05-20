На пожаре в Вольске гости квартиры спаслись, а хозяин погиб

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-20T08:00:34+03:00

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В Вольске следователи организовали доследственную проверку по факту гибели на пожаре 43-летнего местного жителя.

- Предполагается, что мужчина жил в квартире на первом этаже двухэтажного дома в райцентре. Гражданин злоупотреблял алкоголем, его периодически навещали приятели, разделяющие его интерес к спиртному, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Утром 19 мая к нему пришел 33-летний знакомый с подругой. Компания не сразу заметила пожар, а когда он уже полыхал, женщина убежала, чтобы позвать на помощь соседей.

Местные жители помогли выбраться гостю, а из-за охваченного огнем жилища не смогли помочь хозяину. Они вызвали службу 01 и «скорую».

Прибывшие пожарные потушили возгорание, которое уже успело перекинуться на второй этаж, и нашли труп 43-летнего мужчины. Медики констатировали его смерть, а 33-летнего приятеля госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и опрашивают соседей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU