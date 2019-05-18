В Ивантеевке скоро начнется строительство нового спорткомплекса по проекту Володина

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-18T13:19:50+03:00

Он дал такое поручение во время визита в октябре прошлого года

Изменить размер текста: A A

Единственная сельская гимназия области первой в этом году получит спорткомплекс открытого типа, построенный в рамках благотворительного проекта председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

- Такое поручение спикер дал в ходе своего визита в Ивантеевку в октябре прошлого года, – сообщает инстаграм-канал volodin.saratov

Депутат Государственной думы Николай Панков, руководство гимназии, члены родительского комитета, преподаватели физкультуры обсудили предложения по проекту будущего спорткомплекса.

.

Это седьмой спорткомплекс, который строится в нашей области в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы. Ранее такие объекты уже появились в Озинском, Романовском и Александрово-Гайском районах, у школы №27 в Балаково, школы №39 и гимназии №5 в Саратове.

- У наших учеников хорошие спортивные достижения, но добиваться их приходилось в очень скромных условиях, – рассказала директор гимназии села Ивантеевка Наталья Джавадова. – Раньше здесь было футбольное поле и площадка с нестандартным спортивным оборудованием. Имелись турники, бревно, короткая беговая дорожка с асфальтовым покрытием в удручающем состоянии. В таких условиях ребятам приходилось заниматься, сдавать нормативы. Новый спорткомплекс откроет много возможностей. Во-первых, для занятий легкой атлетикой, воркаутом, командными видами спорта: баскетболом, волейболом. Во-вторых, не придется больше ездить на каток в центр села - школа сможет заливать свой. В нашем микрорайоне проживает и учится более 400 детей разного возраста, все они смогут здесь заниматься.

- Вячеслав Володин дал поручение, чтобы ивантеевцы первые получили в этом году спорткомплекс по его благотворительному проекту. Чтобы у подающих надежды спортсменов были достойные условия для занятий. Он учитывает пожелания жителей, общественности при реализации всех своих проектов. Предложения, которые сегодня прозвучали, надо обобщить, выбрать самые важные для тех, кто будет заниматься здесь спортом, укреплять здоровье, – сказал депутат Государственной думы Николай Панков.

Преподаватель физкультуры Александр Тарасов уверен, что с появлением нового спорткомплекса больше учеников проявят интерес к спорту.

- Когда был в Озинках, осмотрел спорткомплекс, который уже построен там в рамках проекта Вячеслава Володина. Такой стадион – мечта каждой школы. Когда есть современное покрытие, тренажеры, беговые дорожки, то больше желающих заниматься спортом. Сейчас обсуждаем изменения в плане занятий физкультурой нашей гимназии. С появлением нового спорткомплекса можно будет, например, заниматься баскетболом и волейболом не в спортзале, а на свежем воздухе, когда позволяет погода, – отметил он.

.

Ученики ивантеевской гимназии с нетерпением ждут, когда смогут заниматься на новой спортплощадке.

- Мы с друзьями увлекаемся футболом, часто приходили вечером на школьный стадион. Но условия, честно говоря, были не очень – ни травмобезопасного покрытия, ни разметки. Мы рады, что у нас будет современный спорткомплекс, где в любое время можно заниматься всеми видами спорта, – рассказал десятиклассник Вадим Хвалин.

ИСТОЧНИК KP.RU