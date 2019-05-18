Припаркованные авто мешают начать аварийные работы на водоводе по Миллеровской
ООО «КВС» ищет владельцев
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В Саратове утром 18 мая была отключена холодная вода в домах по улице Миллеровская и Новомуравьевская.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с проведением работ на Миллеровской, 20.
Воды не будет ориентировочно до полуночи. Однако проведение работ затрудняет припаркованные автомобили.
Коммунальное предприятие ищет владельцев двух ВАЗов, госномера В826ВВ 164 регион У 310 ВМ 64 регион. Работы по ликвидации аварии начнутся только после того, как машины будут убраны.
ИСТОЧНИК KP.RU