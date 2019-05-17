Во время рейда по браконьерам в Балашове нашли утопленника
В Балашове утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, тело погибшего было обнаружено случайно, во время рейда по выявлению браконьеров.
- В русле реки Хопер на расстоянии около 200 метров от очистных сооружений, вниз по течению от железнодорожного моста города Балашова было обнаружено плавающее на поверхности водоема тело человека, – рассказали в пресс-службе Следственного управления.
На место были вызваны областные спасатели, которые доставили труп на берег.
Насильственных следов смерти на теле не обнаружено, предполагается, что мужчина мог пролежать в воде несколько дней.
Назначены экспертизы, устанавливается личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU