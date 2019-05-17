2019-05-17T20:43:14+03:00
Происшествия

Во время рейда по браконьерам в Балашове нашли утопленника

Труп пролежал в воде несколько дней
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР Саратовской областиФото СУ СКР Саратовской области
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В Балашове утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, тело погибшего было обнаружено случайно, во время рейда по выявлению браконьеров.

- В русле реки Хопер на расстоянии около 200 метров от очистных сооружений, вниз по течению от железнодорожного моста города Балашова было обнаружено плавающее на поверхности водоема тело человека, – рассказали в пресс-службе Следственного управления.

На место были вызваны областные спасатели, которые доставили труп на берег.

Насильственных следов смерти на теле не обнаружено, предполагается, что мужчина мог пролежать в воде несколько дней.

Назначены экспертизы, устанавливается личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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