2019-05-17T19:03:20+03:00
Происшествия

Саратовские спасатели выручали малыша, запершегося в квартире

На место по вызову родителей прибыли полиция, пожарные, горспас.
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В доме на Мичурина, 150/154 семилетний мальчик заперся изнутри в квартире 3 этажа.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в горспасе, пожарные вскрыли дверь ломом. Ребенок не пострадал и передан родителям.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Примечательно, что бригада спасателей приехала на место сразу после вызова в поселке Солнечный. Там на улице Днепропетровская котенок провалился в мусоропровод. Местная жительница вызвала специалистов для помощи животному. Но котенок до приезда спасателей успел выбраться сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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