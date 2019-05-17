Саратовские спасатели выручали малыша, запершегося в квартире
На место по вызову родителей прибыли полиция, пожарные, горспас.
.Фото: Екатерина Семенова
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В доме на Мичурина, 150/154 семилетний мальчик заперся изнутри в квартире 3 этажа.
.Фото: Екатерина Семенова
Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в горспасе, пожарные вскрыли дверь ломом. Ребенок не пострадал и передан родителям.
.Фото: Екатерина Семенова
Примечательно, что бригада спасателей приехала на место сразу после вызова в поселке Солнечный. Там на улице Днепропетровская котенок провалился в мусоропровод. Местная жительница вызвала специалистов для помощи животному. Но котенок до приезда спасателей успел выбраться сам.
ИСТОЧНИК KP.RU