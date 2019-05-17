В Саратове полицейский получила три года условно за «слив» данных о покойниках

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-17T16:12:58+03:00

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В Кировском районе Саратова осудили бывшую помощницу оперативного дежурного (по службе 02) городского УМВД. Ее признали виновной в получении взятки.

- С 18 марта по 28 декабря 2016 года женщина получила от ритуальных агентов 81 тыс. рублей за предоставление данных об умерших на территории Саратова гражданах. Эта информация — служебная и запрещена к распространению, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Правоохранительница не признала свою вину. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также осужденной запретили должности на госслужбе и в органах МСУ на два года.

В ГУ МВД сообщают, что женщину уволили, а ее руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU