2019-05-17T15:52:10+03:00
Происшествия

Оторвавшаяся труба раздробила ногу рабочему в Степном

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В поселке Степное Советского района Саратовской области возбуждено уголовное дело о несчастном случае на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, ЧП случилось еще 15 февраля.

Электрогазосварщик демонтировал металлическую трубу в котельной. При этом были грубо нарушены правила безопасности труда. Во время работы 58-летний мужчина надпилил трубу, она оторвалась и упала на левую ногу пострадавшего.

Электрогазосварщик был госпитализирован. У него диагностировали закрытый оскольчатый перелом правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением отломков. Это расценивается как тяжелый вред здоровью.

Следователи проверяют обстоятельства ЧП, изъята документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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