Оторвавшаяся труба раздробила ногу рабочему в Степном
В поселке Степное Советского района Саратовской области возбуждено уголовное дело о несчастном случае на производстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, ЧП случилось еще 15 февраля.
Электрогазосварщик демонтировал металлическую трубу в котельной. При этом были грубо нарушены правила безопасности труда. Во время работы 58-летний мужчина надпилил трубу, она оторвалась и упала на левую ногу пострадавшего.
Электрогазосварщик был госпитализирован. У него диагностировали закрытый оскольчатый перелом правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением отломков. Это расценивается как тяжелый вред здоровью.
Следователи проверяют обстоятельства ЧП, изъята документация.
ИСТОЧНИК KP.RU