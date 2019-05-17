У Девичьих Горок задержали браконьера

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-17T15:37:32+03:00

У мужчины изъяли сеть и рыбу

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В Вольском районе Саратовской области задержан браконьер.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 32-летний житель областного центра попался с сетью и 19 рыбинами разных пород.

Мужчину поймали во время рейда, проведенного полицией Вольского района вместе с саратовским отделом рыбоохраны. Как оказалось, злоумышленник занимался незаконной ловлей рыбы в период нерестового запрета в водоеме села Девичьи Горки.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU