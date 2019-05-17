2019-05-17T15:37:32+03:00
Происшествия

У Девичьих Горок задержали браконьера

У мужчины изъяли сеть и рыбу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Вольском районе Саратовской области задержан браконьер.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 32-летний житель областного центра попался с сетью и 19 рыбинами разных пород.

Мужчину поймали во время рейда, проведенного полицией Вольского района вместе с саратовским отделом рыбоохраны. Как оказалось, злоумышленник занимался незаконной ловлей рыбы в период нерестового запрета в водоеме села Девичьи Горки.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские спасатели выручали малыша, запершегося в квартире
Минпром заявил, что сокращений на АО «Саратовский агрегатный завод» нет
В Минске обсудили возможность выпуска сельхозтехники на территории ТОСЭР «Петровск»
Обвиняемого в многочисленных убийствах в Саратове оставили под арестом
В Саратове полицейский получила три года условно за «слив» данных о покойниках
Оторвавшаяся труба раздробила ногу рабочему в Степном
Банк ВТБ вручил Саратовской областной детской клинической больнице 3 млн рублей
Панков: ЖСК «Времена года» может достроить город, нужно только контролировать
У кладбища в Саратове сгорела фура с пивом
В Ртищеве директор УК отдал 25 тыс. рублей за незаконно повышенные тарифы
В Саратове на день перекроют улицу Соколовая
Прокуратура помогла инвалиду из Саратова получить лекарство
СОГАЗ-Мед: Рак — диагноз или приговор?
В Саратове на ипподроме открывается 161-й беговой сезон
Саратовцам рассказали, как не подхватить мышиную лихорадку на выходных
В СГЮА презентован новый учебник по конституционному праву России
Юный саратовец получил срок за удар полицейского по голове
В Саратове дети познакомились с играми Кавказа