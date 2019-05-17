У кладбища в Саратове сгорела фура с пивом

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-17T15:17:45+03:00

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На Московском шоссе в Саратове сегодня днем, 17 мая, сгорела фура.

- Сигнал поступил в 14:25. Автомобиль загорелся на дороге в сторону Сторожевки, у кладбища, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На место выезжали пятеро пожарных на одной единице техники.

Огонь ликвидировали в 15:34, пострадавших нет.

Как сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент, большегруз перевозил пиво. Груз спасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU