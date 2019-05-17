В Ртищеве директор УК отдал 25 тыс. рублей за незаконно повышенные тарифы
Руководителя организации привлекли к ответственности
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, ООО «Капитал-Строй» поставлял коммунальные услуги в два дома.
Однако с 1 декабря 2018 года для граждан незаконно повысили тариф за содержание и ремонт общего имущества.
В отношении директора организации завели административное дело и обязали отдать 25 тыс. рублей штрафа, а также сделать перерасчет жителям на 16 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU