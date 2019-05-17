В Ртищеве директор УК отдал 25 тыс. рублей за незаконно повышенные тарифы

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-17T14:58:11+03:00

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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, ООО «Капитал-Строй» поставлял коммунальные услуги в два дома.

Однако с 1 декабря 2018 года для граждан незаконно повысили тариф за содержание и ремонт общего имущества.

В отношении директора организации завели административное дело и обязали отдать 25 тыс. рублей штрафа, а также сделать перерасчет жителям на 16 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU