Прокуратура помогла инвалиду из Саратова получить лекарство
Она могла умереть
Изменить размер текста:
Прокуратура области провела проверку по обращению 27-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, заявительнице с сахарным диабетом, являющейся инвалидом, требуются определенные лекарства.
Однако в конце прошлого года ей не давали препараты, что могло привести к смерти.
По результатам проверки надзорным ведомством в адрес министра здравоохранения области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Женщина получила необходимый препарат.
ИСТОЧНИК KP.RU