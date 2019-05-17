Прокуратура помогла инвалиду из Саратова получить лекарство

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-17T14:46:42+03:00

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Прокуратура области провела проверку по обращению 27-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, заявительнице с сахарным диабетом, являющейся инвалидом, требуются определенные лекарства.

Однако в конце прошлого года ей не давали препараты, что могло привести к смерти.

По результатам проверки надзорным ведомством в адрес министра здравоохранения области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Женщина получила необходимый препарат.

ИСТОЧНИК KP.RU