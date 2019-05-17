СОГАЗ-Мед: Рак — диагноз или приговор?

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-17T14:58:28+03:00

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Рак, наряду с диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими легочными заболеваниями, относится к хроническим неинфекционным. Одна из главных проблем онкологии заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно. Ежегодно в РФ фиксируется около 480 тыс. новых случаев рака, а умирает — более 280 тыс. заболевших. Из них достаточное большое количество людей трудоспособного возраста (15,5%). Даже в странах с оптимальными системами и службами здравоохранения многие случаи рака выявляются на поздних стадиях, когда труднее добиться успеха в лечении. Ведущие врачи мира на данный момент говорят, что скрининг рака должен быть массовым и недорогим.

С 2018 года в РФ онкоскрининг входит в бесплатную диспансеризацию для выявления различных видов онкозаболеваний на ранней стадии. Исследование, начиная с 2018 года, возможно проводить и чаще — один раз в два года. Также установлены предельные сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Они не должны превышать 14 календарных дней с момента получения результатов гистологического исследования или с момента установления диагноза.

Инфекции и провоцирующие факторы

Существуют инфекции и вирусы, которые провоцируют появление раковых заболеваний и способствуют развитию воспалительных процессов, носящих хронический характер. Некоторые из этих инфекций достаточно распространены, а их носители не догадываются о возможной грозящей опасности. Риски онкологических заболеваний увеличиваются, если у вас когда-либо были обнаружены следующие вирусные заболевания: вирус папилломы человека (№16 и №18); вирусы гепатитов В и С; ВИЧ; вирус герпеса 8 типа (HHV-8); вирус Эпштейна-Барр. Кроме того, имеются сведения о том, что и бактерия Helicobacter pylori может вызывать онкологические поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Одним из факторов риска возникновения рака являются и хронические воспаления.

В последнее время в мире отмечается тенденция к значительному росту числа заболеваний меланомой кожи, особенно у женщин молодого возраста. Статистика заболеваемости меланомой кожи в России неутешительна. Прорастая через все слои кожи, опухолевые клетки с током крови и лимфы разносятся по всему организму, образуя отдаленные метастазы (вторичные очаги опухоли) в легких, печени, головном мозге. Летальность при меланоме кожи достигает 50%. В связи с этим особенно важно не допускать влияния на кожу факторов, провоцирующих развитие этого заболевания. И главным фактором является воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу. По мнению специалистов, стоит побеспокоиться и идти на прием к врачу, если родинка без всяких причин начинает: менять форму, размер, структуру; чесаться; воспаляться; менять цвет или оттенок; кровоточить.

Профилактика развития рака

Разработан список рекомендаций по питанию и физической нагрузке для профилактики онкологических заболеваний.

Сохраняйте баланс между количеством потребленных калорий и физической активностью.

Поддерживайте в течение всей жизни нормальный вес; избегайте избыточного набора массы тела.

Если у вас избыточная масса тела, постарайтесь достичь своего нормального веса и поддерживать его.

Ведите активный образ жизни. Взрослым людям необходимо, по крайней мере, пять или более дней в неделю по 30 минут в день выполнять физические упражнения средней или высокой интенсивности помимо повседневной активности. Детям и подросткам следует выполнять подобные упражнения с той же периодичностью не менее 60 минут в день.

Употребляйте пять или более видов различных овощей и фруктов ежедневно.

Отдавайте предпочтение продуктам из цельного зерна.

Ограничьте употребление готового и красного мяса.

Откажитесь от употребления алкоголя.

Таким образом, правильное питание и физическая нагрузка снижают не только риск развития онкологических заболеваний, но и многих других хронических состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертензия и диабет.

Бесплатная диагностика — это реально

Регулярное прохождение профилактических медицинских мероприятий позволяет предупредить развитие многих заболеваний на ранней стадии их развития. В настоящее время страховая компания «СОГАЗ-Мед» активно приглашает застрахованных граждан для прохождения диспансеризации и напоминает о диспансерном учете.

- Ответственное отношение к своему здоровью — личное дело каждого, а задача страховой медицинской организации — помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь, — отмечает исполнительный директор по защите прав застрахованных компании «СОГАЗ-Мед» Татьяна Васильевна Серебрякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU