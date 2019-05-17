В Саратове на ипподроме открывается 161-й беговой сезон
В этот день пройдет ярмарка
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Завтра, 18 мая, на саратовском ипподроме пройдет открытие 161-го бегового сезона.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати области, в этот день также состоится ярмарка.
Гости мероприятия смогут купить мясные деликатесы, молоко, лекарства и овощи.
В ярмарке-дегустации примут участие предприятия Саратова, Саратовского, Балаковского, Лысогорского, Хвалынского, Энгельсского и Красноармейского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU