2019-05-17T14:32:17+03:00
Общество

В Саратове на ипподроме открывается 161-й беговой сезон

В этот день пройдет ярмарка
Дарья Вострикова
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Завтра, 18 мая, на саратовском ипподроме пройдет открытие 161-го бегового сезона.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати области, в этот день также состоится ярмарка.

Гости мероприятия смогут купить мясные деликатесы, молоко, лекарства и овощи.

В ярмарке-дегустации примут участие предприятия Саратова, Саратовского, Балаковского, Лысогорского, Хвалынского, Энгельсского и Красноармейского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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