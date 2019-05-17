В СГЮА презентован новый учебник по конституционному праву России

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-17T14:28:49+03:00

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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии в рамках второго дня работы международной конференции, приуроченной к 25-летию со дня образования облизбиркома, состоялась презентация учебника по конституционному праву России члена ЦИК РФ, профессора Бориса Эбзеева.

В мероприятии приняли участие иностранные и российские ученые и специалисты в области избирательного права и процесса, представители избиркомов из регионов России и Саратовской области, профессорско-преподавательский состав академии, а также студенты, магистранты и аспиранты СГЮА.

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В рамках презентации автор отметил, что человек, общество и государство — сквозная идея этого учебника.

- Создавая этот учебник, я учитывал не только действующую Конституцию, но и колоссальную общественную, юридическую и политическую практику, накопившуюся в нашей стране за последние 25 лет. Для меня самым главным ориентиром служило то, что юристы должны научиться применять Конституцию Российской Федерации во всем богатстве ее содержания, — подчеркнул Борис Эбзеев.

Отличительной особенностью издания является соединение новейших достижений конституционно-правовой теории и практики конституционного правосудия.

- Эта замечательная книга позволяет почерпнуть много новой полезной информации, познакомиться с обоснованной точкой зрения автора, который в очень доступной форме доносит до самого широкого круга читателей новые фундаментальные идеи, необходимые для изучения конституционного права России. И, несмотря на то, что все экзамены по конституционному праву я уже успешно сдала, это издание поможет мне в дальнейшем более углубленно изучать данную дисциплину, — поделилась впечатлениями студентка второго курса Института юстиции Ксения Музалевская.

В рамках презентации профессор Борис Эбзеев ответил на многочисленные вопросы студентов и преподавателей, а в завершение мероприятия все желающие смогли подписать свои экземпляры учебника у автора.

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ИСТОЧНИК KP.RU