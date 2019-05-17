2019-05-17T14:29:43+03:00
Происшествия

Юный саратовец получил срок за удар полицейского по голове

Парень хотел показать свое превосходство
Дарья Вострикова
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Суд признал 18-летнего саратовца виновным в применении насилия к полицейскому.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 10 декабря 2018 года пьяные парень и его друг буянили у ТЦ «Триумф Молл» на улице Зарубина.

Страж порядка остановил парня и сказал, что за такие действия можно быть привлеченным к ответственности.

В ответ на это юнец ударил полицейского по голове.

До окончания следствия молодой человек во всем признался, ему дали два года и один месяц лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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