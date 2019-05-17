Юный саратовец получил срок за удар полицейского по голове
Парень хотел показать свое превосходство
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Суд признал 18-летнего саратовца виновным в применении насилия к полицейскому.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 10 декабря 2018 года пьяные парень и его друг буянили у ТЦ «Триумф Молл» на улице Зарубина.
Страж порядка остановил парня и сказал, что за такие действия можно быть привлеченным к ответственности.
В ответ на это юнец ударил полицейского по голове.
До окончания следствия молодой человек во всем признался, ему дали два года и один месяц лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU