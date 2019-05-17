В Тарханах мужчина залез в чужую машину ради телефона
Его задержали
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В отдел полиции с заявлением о краже обратился 32-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по его словам, в поселке станции Тарханы кто-то залез в принадлежащую ему машину и украл телефон.
По подозрению в краже задержали 25-летнего жителя Шевыревки, который сознался в содеянном.
Похищенное у него изъяли и отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU