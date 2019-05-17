Юлия Литневская: Наш долг — знать о героях-панфиловцев все

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-17T13:40:23+03:00

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По инициативе депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской в 12 корпусе СГУ имени Н. Г. Чернышевского состоялась презентация проекта «Саратовцы на фронтах Великой Отечественной войны».

Магистрант-политолог Наталья Ферезанова представила краткий обзор саратовских писателей и поэтов, которые непосредственно принимали участие в Великой Отечественной войне. Прозвучали такие имена как: Дмитрий Гребенщиков, Борис Озёрный, Лев Прозоровский, Михаил Алексеев, Владимир Казаков, Юлий Чепурин, Исай Тобольский, Александр Бек.

Также были представлены факты о подвиге и героизме 316-й стрелковой дивизии, получившей почетное звание Панфиловской, о комдиве Иване Панфилове и политруке 4 роты 2 батальона 1075-го стрелкового полка Василие Клочкове, который является двоюродным прадедушкой магистранта-политолога Натальи Ферезановой.

В заключении эмоционального выступления правнучка легендарного политрука обратилась к своим сверстникам.

- Хочется сказать и, скорее всего, попросить всех нас, здесь присутствующих, чтобы помнили, гордились, не забывали! Так как память — это главный враг войны. Во имя мира нам и нашим детям, и внукам, давайте будем помнить и чтить. Надо воспитывать эту память в наших детях. Чтобы новой войны не случилось... И именно от нас сейчас зависит то, забудут ли наши дети о Великой Отечественной или будут помнить о ней всегда! — сказала Наталья Ферезанова.

- Очень большой и интересный материал был обработан и представлен. По манере выступления было понятно, что Наталья неравнодушна к выбранной ею теме. Очень важно помнить о событиях Великой Отечественной войны и о том, что на нашей саратовской земле огромное количество героев Советского Союза, воевавших на фронтах за Родину, — прокомментировала магистрант-политолог Ирина Кирюхина.

- Проект, представленный Натальей, необходимо показывать и рассказывать ученикам школ как научное пособие. Чтобы знали и помнили о своих корнях, — поделился своими впечатлениями магистрант-политолог Дмитрий Гуськов.

- Наш долг, как саратовцев, знать все о подвиге 28 панфиловцев и гордиться тем, что Иван Васильевич Панфилов и Василий Георгиевич Клочков — наши земляки. «И за будущее дочки ухожу я на войну...» эта фраза Василия Георгиевича Клочкова известна гораздо менее той, что облетела весь фронт, увековечив подвиг 28 героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково: «Велика Россия, а отступать некуда: позади — Москва!». Еще менее известна строчка из его письма с фронта: «Я обязательно вернусь, и свою дочь мы воспитаем вместе». Не вернулся... 28 человек противостояли лавине рвавшихся к Москве фашистских танков. Со связкой гранат он бросился под танк. За будущее дочки, за наше с вами будущее! На родине героя в селе Синодское Саратовской области стараниями Вячеслава Викторовича Володина легендарному политруку установлен памятник, — резюмировала депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU