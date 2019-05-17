В Саратове кондиционер спас жизнь упавшей с девятого этажа пенсионерке

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-17T13:16:34+03:00

Женщина упала на кондиционер, находящийся на восьмом этаже

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В Саратове 80-летняя пенсионерка выпала из окна девятого этажа на Ипподромной, 15 на кондиционер, находящийся на восьмом этаже.

Спасателям позвонили местные жители и сообщили о случившемся.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, горспас развернул куб жизни, а сотрудники облспаса начали спускаться с верхних этажей с помощью альпинистского снаряжения.

Пенсионерку привязали и спустили вниз.

Женщина рассказала, что выпала, когда мыла оконный проем. Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU