В Саратове кондиционер спас жизнь упавшей с девятого этажа пенсионерке
Женщина упала на кондиционер, находящийся на восьмом этаже
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В Саратове 80-летняя пенсионерка выпала из окна девятого этажа на Ипподромной, 15 на кондиционер, находящийся на восьмом этаже.
Спасателям позвонили местные жители и сообщили о случившемся.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, горспас развернул куб жизни, а сотрудники облспаса начали спускаться с верхних этажей с помощью альпинистского снаряжения.
Пенсионерку привязали и спустили вниз.
Женщина рассказала, что выпала, когда мыла оконный проем. Ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU