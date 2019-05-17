Саратовская область сэкономила сотни млн рублей на содержание органов МСУ
В Балакове Саратовской области проходит совещание с участием полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова.
Участие в мероприятии принимают губернатор Валерий Радаев, сенаторы, члены правительства России, представители органов МСУ всех регионов ПФО.
Одной из тем для обсуждения стало состояние дорог и благоустройство населенных пунктов. Было озвучено, что на эти цели в ближайшие годы будет направлено более 240 млн рублей.
Также был рассмотрен вопрос с реализацией реформы вывоза и переработки твердых коммунальных отходов.
Участники совещания подробно остановились на теме развития системы органов местного самоуправления. Валерий Радаев напомнил, что Саратовская область имеет большой опыт в этой сфере. Сейчас система МСУ оптимизирована, удалось сократить затраты на содержание органов власти.
- Это позволило повысить эффективность местных бюджетов, сэкономить сотни млн рублей, которые пошли на благоустройство, ремонт дорог и объектов ЖКХ, — заявил Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU