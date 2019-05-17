Фермера из Татищевского района призвали к ответу за поле с сорняками
Сумма штрафа может достигать 50 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушения земельного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, житель Татищевского района не ухаживал за своим земельным участком площадью 31,6 гектара. Там росли многолетние сорняки и древесно-кустарниковая растительность.
Мужчине вручили предписание.
Напомним, за такое отношение к почве гражданам грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU