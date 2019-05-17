Фермера из Татищевского района призвали к ответу за поле с сорняками

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-17T12:44:56+03:00

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушения земельного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, житель Татищевского района не ухаживал за своим земельным участком площадью 31,6 гектара. Там росли многолетние сорняки и древесно-кустарниковая растительность.

Мужчине вручили предписание.

Напомним, за такое отношение к почве гражданам грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU