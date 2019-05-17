АО «Управление отходами» обработали более 50 тыс. кубометров мусора после благоустройства

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-17T12:13:11+03:00

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В рамках прошедшего сезонного месячника благоустройства на концессионные объекты АО «Управление отходами» приняли и обработали более 50 тыс. кубометров мусора, образовавшегося в процессе опиловки древесно-кустарниковых насаждений. Ввоз данной категории отходов на объекты компании осуществляется муниципальными службами благоустройства и управляющими компаниями по отдельным договорам.

- Веток и листвы с улиц городов в этом году к нам поступает очень много. Поток значительно вырос на майских праздниках. Да, в апреле администрации некоторых районов пытались понуждать вывозить ветки мусоровывозящие компании, которые работают у нас на подряде. Немного потеряли на этих неправильных попытках темп уборки улиц, но сейчас ситуация выправляется. В настоящий момент мы видим, что большинство районов последовательно исполняет свои обязанности в рамках системы обращения с отходами и самостоятельно организует вывоз мусора после субботников на наши объекты. Мы, в свою очередь, проводим полный комплекс экологически безопасного обращения с такими отходами, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Вывоз веток, опилов деревьев и листвы является обязанностью органов местного самоуправления, соответствующие разъяснения были даны администрациям муниципальных образований министерством природных ресурсов и экологии РФ. Данная позиция была также обозначена прокуратурой Саратовской области, которая внесла соответствующие представления в адрес органов исполнительной власти и глав отдельных муниципальных районов по итогам проведенных проверок по обращениям граждан. Надзорным органом было указано, что отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений, не соответствуют определению твердых коммунальных отходов и не входят в зону ответственности Регионального оператора Саратовской области. Представления позволили активизировать работу служб благоустройства в части сбора и вывоза отходов работ по благоустройству в ряде районов Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU