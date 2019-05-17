В Саратове установили памятник Турову и Засекину

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-17T11:54:30+03:00

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В центре Саратова установлен памятник Федору Турову и Григорию Засекину.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», скульптурная композиция основателям города появилась на Лермонтова, 37.

На пересечении с улицей Московская, вблизи краеведческого музея, установлены две скульптуры — князю Григорию Засекину и стрелецкому голове Федору Турову. Они изготовлены из металла и достигают 2,5-метровой высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU