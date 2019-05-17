В Саратове установили памятник Турову и Засекину
Скульптуры основателей города появились на пересечении Лермонтова и Московской
Памятник Федору Турову и Григорию ЗасекинуФото: Дарья Вострикова
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В центре Саратова установлен памятник Федору Турову и Григорию Засекину.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», скульптурная композиция основателям города появилась на Лермонтова, 37.
.Фото: Дарья Вострикова
На пересечении с улицей Московская, вблизи краеведческого музея, установлены две скульптуры — князю Григорию Засекину и стрелецкому голове Федору Турову. Они изготовлены из металла и достигают 2,5-метровой высоты.
.Фото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU