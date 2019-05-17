Игорь Комаров и Валерий Радаев поедут в Хвалынск на закрытие «Туриады»
Также полпред президента РФ проведет совещание в Балакове
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В Саратовскую область сегодня, 17 мая, прибывает с визитом полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Комаров вместе с Валерием Радаевым посетят Хвалынск, где пройдет церемония закрытия «Туриады».
Кроме того, запланирован визит в Балаково, где полпред проведет заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU