Посетители кафе «Япошка» в Энгельсе отравились роллами
Заведение было закрыто
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В Энгельсе Саратовской области посетители кафе «Япошка» отравились роллами.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, у нескольких граждан после употребления блюд японской кухни в этом кафе была выявлена острая кишечная инфекция.
Кафе принадлежит индивидуальному предпринимателю Ли В.В. И расположено на проспекте Химиков, 1.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, взяты пробы готовых блюд, продуктов, питьевой воды, смывы, а также материалы от сотрудников кафе.
16 мая Роспотребнадзор приостановил деятельность заведения общепита.
ИСТОЧНИК KP.RU