Посетители кафе «Япошка» в Энгельсе отравились роллами

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-17T10:56:32+03:00

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В Энгельсе Саратовской области посетители кафе «Япошка» отравились роллами.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, у нескольких граждан после употребления блюд японской кухни в этом кафе была выявлена острая кишечная инфекция.

Кафе принадлежит индивидуальному предпринимателю Ли В.В. И расположено на проспекте Химиков, 1.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, взяты пробы готовых блюд, продуктов, питьевой воды, смывы, а также материалы от сотрудников кафе.

16 мая Роспотребнадзор приостановил деятельность заведения общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU