2019-05-17T10:47:38+03:00
Происшествия

В Балакове руководителя предприятия оштрафовали за неправильный договор с заключенным

Не было подписи гражданина
Дарья Вострикова
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Прокуратура Балакова провела проверку по материалу УФСИН России по Саратовской области в отношении осужденного, отбывающего наказание в виде исправительных работ в ООО «Содружество».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, в договоре нет подписи о том, что гражданин получил второй экземпляр.

Директору выписали предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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