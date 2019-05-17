В Балакове руководителя предприятия оштрафовали за неправильный договор с заключенным
Не было подписи гражданина
Изменить размер текста:
Прокуратура Балакова провела проверку по материалу УФСИН России по Саратовской области в отношении осужденного, отбывающего наказание в виде исправительных работ в ООО «Содружество».
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, в договоре нет подписи о том, что гражданин получил второй экземпляр.
Директору выписали предписание об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU