В Саратовской области грузовик не смог перестроиться и влетел в иномарку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-17T10:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 16 мая, в 20:30 на 1-м км подъезда к Саратову на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград 37-летний водитель ГАЗ-300927 влетел в Hyundai Creta под управлением 29-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, большегруз не смог перестроиться влево, из-за чего произошла авария.

Водителю иномарки оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU