2019-05-17T10:15:47+03:00
Происшествия

В Саратовской области грузовик не смог перестроиться и влетел в иномарку

Авария случилась на трассе
Дарья Вострикова
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Вчера, 16 мая, в 20:30 на 1-м км подъезда к Саратову на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград 37-летний водитель ГАЗ-300927 влетел в Hyundai Creta под управлением 29-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, большегруз не смог перестроиться влево, из-за чего произошла авария.

Водителю иномарки оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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