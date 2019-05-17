В Саратовской области грузовик не смог перестроиться и влетел в иномарку
Авария случилась на трассе
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Вчера, 16 мая, в 20:30 на 1-м км подъезда к Саратову на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград 37-летний водитель ГАЗ-300927 влетел в Hyundai Creta под управлением 29-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, большегруз не смог перестроиться влево, из-за чего произошла авария.
Водителю иномарки оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU