Житель Турков занял у знакомого 190 тыс. рублей и не хотел их отдавать
Он вернул долг из страха потерять машину
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В отделе приставов по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам Саратовской области находилось исполнительное производство о взыскании с жителя поселка Турки 190 тысяч рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина взял деньги у знакомого и не хотел их отдавать.
После того, как приставы запретили ему продавать и что-либо делать со своей иномаркой Toyota, а также взыскали деньги с его счета, гражданин одумался. Он передал часть суммы по расписке, а остальную — перечислил на депозитный счет отдела.
ИСТОЧНИК KP.RU