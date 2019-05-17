Житель Турков занял у знакомого 190 тыс. рублей и не хотел их отдавать

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-17T10:14:32+03:00

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В отделе приставов по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам Саратовской области находилось исполнительное производство о взыскании с жителя поселка Турки 190 тысяч рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина взял деньги у знакомого и не хотел их отдавать.

После того, как приставы запретили ему продавать и что-либо делать со своей иномаркой Toyota, а также взыскали деньги с его счета, гражданин одумался. Он передал часть суммы по расписке, а остальную — перечислил на депозитный счет отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU